Un gommone carico di migranti diretti a Lampedusa è stato speronato da un peschereccio libico in acque internazionali. Cinque delle 21 persone sono cadute in mare: due sono riuscite a risalire sull’imbarcazione, tre sono ancora disperse e sono in corso le ricerche da parte della Capitaneria di Porto e della Finanza.

Il racconto è stato fatto dalla polizia ai sopravvissuti – originari di Costa d'Avorio, Guinea Conakry, Burkina Faso, Sierra Leone – una volta arrivati a Lampedusa. La versione di tutti è la stessa: chi guidava la loro imbarcazione virava in direzione del peschereccio per chiedere aiuto. La "carretta" si sarebbe però avvicinata troppo in fretta al mezzo dei pescatori che è stato dunque urtato lateralmente.

(Unioneonline/s.s.)

