Gli Usa all’Onu condannano il lancio del missile russo Oreshnik in UcrainaLa vice ambasciatrice alle Nazioni unite, Tammy Bruce: «Costituisce un'escalation pericolosa e inspiegabile»
Gli Usa hanno condannato l'uso da parte di Mosca di un missile balistico Oreshnik a capacità nucleare in Ucraina, durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.
L'impiego, avvenuto la scorsa settimana, del missile a medio raggio «costituisce un'ulteriore escalation pericolosa e inspiegabile di questa guerra, proprio mentre gli Stati Uniti stanno lavorando con urgenza insieme a Kiev, ad altri partner e a Mosca per porre fine al conflitto attraverso una soluzione negoziata», ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza la vice ambasciatrice Usa all'Onu, Tammy Bruce.
Il missile, è stato spiegato, non trasportava una testata nucleare.
(Unioneonline)