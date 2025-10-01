Gli Stati Uniti entrano ufficialmente in shutdownCentinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione. Al momento nessuna soluzione in vista per l’impasse di bilancio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Parte dell’amministrazione federale congelata a partire dalla mezzanotte di oggi. È la situazione in cui sono entrati ufficialmente gli Stati Uniti: è la prima volta che accade in sette anni e al momento non c'è una soluzione in vista per l'impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l'opposizione democratica.
Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di una situazione altamente impopolare negli Usa, per la quale ogni partito sta già incolpando l'altro.
I democratici «vogliono chiudere tutto, noi no», ha assicurato il presidente americano.
(Unioneonline)