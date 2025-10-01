Parte dell’amministrazione federale congelata a partire dalla mezzanotte di oggi. È la situazione in cui sono entrati ufficialmente gli Stati Uniti: è la prima volta che accade in sette anni e al momento non c'è una soluzione in vista per l'impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l'opposizione democratica.

Diverse centinaia di migliaia di dipendenti pubblici saranno poste in disoccupazione e si prevedono gravi disagi per gli utenti dei servizi pubblici. Si tratta di una situazione altamente impopolare negli Usa, per la quale ogni partito sta già incolpando l'altro.

I democratici «vogliono chiudere tutto, noi no», ha assicurato il presidente americano.

