Malato di cancro. Afflitto dalle paranoie e sempre più solo. È il ritratto di Vladimir Putin fatto dall'intelligence americana, secondo quanto rivelato da Newsweek.

In base a quanto trapelato da fonti tra gli 007 Usa, il presidente russo avrebbe un tumore – voce già in circolo da tempo - e si è sottoposto ad alcune cure ad hoc in aprile.

Sempre secondo quanto rivelato da Newsweek, lo Zar sarebbe scampato a un attentato a marzo (altra voce circolata nei giorni scorsi).

L’intelligence statunitense, inoltre, sarebbe “preoccupata”, in quanto Putin sarebbe diventato “paranoico”, rendendo le sue scelte riguardo alla guerra in Ucraina “imprevedibili”.

Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia anche sul fatto che il crescente isolamento di Putin renda più difficile per l'intelligence fornire una valutazione accurata sul suo effettivo stato di salute fisica e mentale.

