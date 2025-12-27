È di due vittime e almeno 26 feriti, cinque dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un drammatico maxi tamponamento avvenuto nella serata di venerdì sull’autostrada Kan-etsu, nella prefettura giapponese di Gunma, a nord-ovest di Tokyo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti complessivamente 67 veicoli.

Lo scontro si è verificato intorno alle 19.30 in un tratto rettilineo dell’autostrada, subito dopo una leggera curva, mentre sulla zona si abbatteva una violenta tempesta di neve.

Secondo quanto riferito dalla polizia, tutto sarebbe iniziato con un primo incidente isolato: un camion si è fermato sulla carreggiata ed è stato successivamente tamponato da un secondo mezzo pesante.

L’impatto ha innescato una lunga reazione a catena, estesa per circa 300 metri, che ha coinvolto decine di automobili e camion. I veicoli procedevano a velocità ridotta, intorno ai 50 chilometri orari, come previsto dagli avvisi meteo, ma le condizioni dell’asfalto completamente ghiacciato hanno reso difficoltoso il controllo dei mezzi.

Almeno 20 veicoli hanno preso fuoco. Le fiamme, alimentate dal carburante e probabilmente da esplosioni secondarie, hanno richiesto l’intervento prolungato dei vigili del fuoco, impegnati per oltre sette ore prima di riuscire a domare l’incendio.

Le due vittime sono una donna di 77 anni, trovata senza vita sul sedile posteriore di una piccola utilitaria, e il conducente di un camion, rinvenuto morto alla guida del proprio mezzo. Tra i feriti, 21 hanno riportato lesioni lievi.

L’Agenzia meteorologica giapponese aveva diramato un’allerta neve per l’area, valida fino alla tarda serata di venerdì.

Il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Yuzawa e Tsukiyono, tra le prefetture di Niigata e Gunma, resta al momento chiuso in entrambe le direzioni.

Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati sono ancora in corso e la riapertura non è prevista prima di domenica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata