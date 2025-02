Addio a Gene Hackman: l’attore 95enne e due volte premio Oscar è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe con accanto il corpo della moglie, la pianista 63enne Betsy Arakawa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Santa Fe New Mexican, che cita come fonte la polizia locale, la scoperta risale al pomeriggio di ieri: gli agenti che si sono recati nella loro casa hanno trovato morto anche il loro cane.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo locale Adan Mendoza, non ci sono al momento particolari che facciano pensare a un omicidio, ma la morte rimane avvolta dal mistero: le autorità locali non hanno fornito dettagli sulle cause del decesso.

Secondo la Press Association, è al momento in corso un'indagine.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata