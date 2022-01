Gaffe di Joe Biden nel corso di un incontro con i giornalisti.

Il presidente degli Stati Uniti non si è infatti accorto di avere il microfono aperto e così è stato pizzicato a insultare pesantemente un cronista della Fox, Peter Doocy.

"What a stupid son of a bitch", ovvero “Che stupido figlio di put...a”, ha detto il numero uno della Casa Bianca, cui il reporter aveva appena rivolto una domanda sull'inflazione con cui stanno facendo i conti gli Usa in questi mesi e sulle eventuali ripercussioni della situazione economica sulle elezioni di metà mandato.

Quesiti evidentemente non graditi al presidente Usa, che –pensando di non essere udito – si è fatto sfuggire il poco lusinghiero commento.

Poi lo stesso Biden, riferisce la Casa Bianca, ha personalmente telefonato a Doocy per porgergli le proprie scuse, spiegando di essersi fatto scappare di bocca l’insulto

“inconsapevolmente".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata