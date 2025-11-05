Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone sull'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone prima di essere arrestato.

Il procuratore generale ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio mentre la Procura nazionale antiterrorismo ha dichiarato di monitorare il caso.

L'attacco è avvenuto stamattina, intorno alle 8:45, su una strada situata tra due villaggi dell'isola di Oléron, Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron. Secondo la procura di La Rochelle, dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali - riportano i media francesi - in modo grave. La gendarmeria segnala cinque feriti, tre dei quali gravi, tra i 22 e 67 anni residenti a Saint-Pierre-d'Oléron e Dolus-d'Oléron.

Alcune delle vittime sono state trasportate in elicottero all'Ospedale Universitario di Poitiers. L'uomo al volante è stato fermato dalla polizia pochi minuti dopo l'incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella sua auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo prime informazioni, hanno preso fuoco solo parzialmente.

Al momento dell'arresto, il sospettato ha gridato «Allahu Akbar» (Dio è grande), ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle.

