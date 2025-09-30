Marco Loi ha annunciato il suo rientro in Sardegna dopo l’impossibilità di proseguire il viaggio con la Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale che riunisce attivisti e imbarcazioni dirette verso Gaza per una missione umanitaria e di solidarietà.

«Sto rientrando in Sardegna – ha spiegato Loi –. Nonostante abbiamo lavorato giorno e notte, non è possibile riparare la barca in tempi brevi e ricongiungerci con il resto della Flotilla. Ma il lavoro non si ferma: prosegue da terra».

La barca di Marco Loi

Il ritiro dall’imbarcazione, reso necessario da problemi tecnici non risolvibili in tempi utili, non interrompe però l’impegno dell’attivista di Villaputzu, che ha ribadito la volontà di continuare a sostenere la missione e a collaborare con gli altri partecipanti.

