Quaranta persone sono state arrestate nella serata di ieri a Parigi per aver fatto esplodere fumogeni e fuochi d'artificio dalla spianata del Trocadéro, vicino alla Torre Eiffel. Lo ha riferito la prefettura di polizia.

«Sabato, intorno alle 20.50, gli agenti di polizia hanno rilevato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza che un gruppo di persone stava facendo uso di fumogeni e fuochi d'artificio in Place de Varsovie e sulla spianata del Trocadéro» nel 16° arrondissement, a ovest di Parigi, ha precisato la prefettura di polizia.

Gli agenti «si sono recati immediatamente sul posto e hanno effettuato 40 arresti», ha aggiunto la stessa fonte, annunciando che è stata aperta un'indagine.

