Entra nell’ex liceo e spara all’impazzata, poi si toglie la vita: due professori e 14 studenti feritiL’aggressore aveva 19 anni, istituto evacuato e soccorritori sul posto
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Allarme in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, dove un ex studente ha sparato diversi colpi di arma da fuoco e ferito 16 persone prima di togliersi la vita con la sua stessa arma.
Lo ha dichiarato il governatore provinciale, Hasan Sildak, come riferisce l'emittente Ntv, aggiungendo che l'assalitore aveva 19 anni.
I feriti sono due insegnanti e 14 studenti.
Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore si sarebbe presentato nell'edificio con un'arma a canna lunga sparando diversi colpi nel cortile e all'interno dell'istituto.
In poco tempo sul posto sono arrivati i soccorritori, insieme alle squadre speciali della polizia e gendarmeria. L'edificio è stato evacuato. Tutti gli studenti feriti sono stati portati in ospedale, mentre l'aggressore è stato trovato morto sul posto.
Secondo un testimone oculare citato dalle agenzie di stampa turche, l'attentatore «sparava direttamente a chiunque incontrasse».
(Unioneonline)