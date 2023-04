Ennesimo naufragio nelle acque del Mediterraneo centrale.

La segnalazione arriva dal sito Afroplanete.com secondo il quale un'imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine, e almeno 35 persone avrebbero perso la vita, mentre 15 sarebbero state soccorse.

Secondo la stessa fonte l'affondamento dell'imbarcazione sarebbe stato causato «da forti onde, che hanno reso difficile per i passeggeri e l'equipaggio muoversi e togliere l'acqua dalla barca».

Intanto, in queste ore il governatore della Sicilia Renato Schifani ha lanciato l’allarme: «Siamo alla vigilia di un'ondata migratoria dai Paesi nordafricani. Si va verso lo stato di emergenza. I flussi si sono bloccati negli ultimi giorni solo per il maltempo. Ma riprenderanno con intensità nelle prossime settimane. Per limitarli – conclude Schifani – è necessario intervenire sugli Stati di partenza e, tra questi, sulla Tunisia. Solo la garanzia di una sua stabilità istituzionale può permettere il blocco del fenomeno migratorio».

