Una nuova emergenza migranti è scattata nella notte dopo il messaggio di Alarm Phone, la ong creata da una rete di attivisti: "Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora".

Il riferimento è a un barcone che si troverebbe alla deriva nel Mediterraneo centrale.

In mattinata c’è stato un contatto con i migranti sull’imbarcazione: «Sono esausti – dice la ong – serve agire immediatamente».

Nelle vicinanze c’è un mercantile ma non è attrezzato per i soccorsi. Le autorità italiane, aggiunge Sea Watch International, hanno ricevuto l’ordine di attendere l’intervento della Guardia costiera libica.

