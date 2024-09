Prosegue la corsa alla presidenza degli Stati Uniti, con Donald Trump che afferma come non parteciperà ad altri dibattiti con Kamala Harris. In un comizio nel North Carolina, il candidato repubblicano ha detto che gli piacerebbe fare un nuovo dibattito definendolo «una buona forma di intrattenimento» ma che «ormai è troppo tardi».

Ha poi ricordato che «le votazioni sono già iniziate». Quindi, dopo aver ammesso che la Cnn era stata «molto onesta» nei suoi confronti durante il duello tv con il presidente Joe Biden a giugno, ha espresso i suoi dubbi che «non sarebbe di nuovo equa».

