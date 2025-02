È morto Karim Aga Khan, il fondatore della Costa Smeralda. La notizia è stata diffusa in tarda serata. Quarantanovesimo Imam dei musulmani ismailiti nizariti, aveva 88 anni. È morto a Lisbona. A comunicarlo lo staff dell'Aga Khan Development Network. Cordoglio in tutto il mondo. «Non abbiamo parole. Solo una: GRAZIE». Così in un post il Consorzio Costa Smeralda intorno a mezzanotte.

La storia – Come si legge proprio sul sito del Consorzio Costa Smeralda, «il Principe Karim Aga Khan è il padre di un sogno che cambierà la storia della Sardegna. Fu lui a volere il Consorzio, preceduto da una lettera d’intenti del 1961 e poi fondato ufficialmente il 14 marzo del 1962 a Olbia, al civico 193 di corso Umberto, davanti al notaio Mario Altea di Tempio. Erano circa 1800 gli ettari di terra inizialmente passati dai vecchi ai nuovi proprietari, tutti pronti a investire ingenti somme nelle bellezze della Gallura. Sei invece i nomi dei soci fondatori: Karim Aga Khan, Patrick Guinnes, Felix Bigio, John Duncan Miller, Andrè Ardoin e René Podbielski». Si decise anche di istituire un prestigioso Comitato di Architettura, «incaricato di redigere i rigorosi piani di sviluppo e di assicurare un costante controllo architettonico dell’area. Lo scopo era garantire la conservazione del patrimonio naturale preesistente e concepire uno stile in grado di coniugare le bellezze naturali con gli elementi della tradizione costruttiva locale. Per volere dell’Aga Khan, a far parte del Comitato furono chiamati alcuni dei migliori architetti dell’epoca: Luigi Vietti, Jacques Couëlle, Michele Busiri Vici e Antonio Simon Mossa. Quattro giganti dell’architettura che ebbero il merito di concepire uno stile profondamente caratteristico e inserito in un paesaggio da proteggere e salvaguardare. Tutto questo in linea con la moderna visione del Principe, antesignano della sostenibilità e della tutela del territorio».

