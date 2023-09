È morto all’età di 94 anni Mohamed al Fayed, il miliardario ed ex proprietario di Harrods il cui figlio Dodi rimase ucciso insieme alla principessa Diana in un incidente stradale nel 1997.

Nato in Egitto il 27 gennaio 1929, al Fayed costruì un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito negli anni Settanta, senza mai riuscire a realizzare l'ambizione di ottenere un passaporto per il suo Paese d'adozione.

Da venditore di bibite gassate per le strade della natia Alessandria d'Egitto fino a un grande nome del mondo degli affari: la svolta arrivò dopo l'incontro con la prima moglie, Samira Khashoggi, sorella del milionario saudita Adnan Khashoggi, che assunse nella sua attività di importazione in Arabia Saudita. Il matrimonio durò appena due anni ma l'azienda di spedizioni non fermò la sua ascesa e nel 1966 al Fayed divenne consulente di uno degli uomini più ricchi del mondo, il Sultano del Brunei.

Nel 1974 il trasferimento in Gran Bretagna. Cinque anni dopo acquistò l'hotel Ritz di Parigi (lo stesso da cui Dodi partì con Diana quella tragica notte del 1997) con il fratello Ali per 20 milioni di sterline. Nel 1985 rilevò Harrods per 615 milioni di sterline, dopo una feroce guerra di offerte con il gruppo minerario Lonrho. Lo ha venduto nel 2010 al fondo sovrano del Qatar (quasi la metà del prezzo di acquisto è stata utilizzata per ripianare i debiti dell'azienda). Sotto la sua proprietà, il Fulham FC è passato dalla terza serie alla Premier League. Ma al-Fayed è stato anche un grande benefattore: ha donato grandi somme di denaro a enti di beneficenza, tra cui il Great Ormond Street Hospital e nel 1987 ha istituito la al Fayed Charitable Foundation.

Da anni viveva lontano dalle luci della ribalta nella sua villa nel Surrey, con la moglie Heini. La notizia della morte è stata confermata dalla famiglia: «La signora al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che l’amato marito, padre e nonno, Mohamed, si è spento serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023. Ha goduto di una lunga e soddisfacente pensione circondato dai suoi cari».

