Sono due i caccia americani abbattuti in Iran nelle ultime ore. Si cerca uno dei piloti, che risulta disperso, mentre altri due sono stato tratti in salvo. Durante le manovre sarebbe stato colpito un elicottero che è poi scomparso dai radar.

Secondo il Wall Street Journal il pilota del secondo jet è riuscito a uscire dallo spazio aereo iraniano prima di catapultarsi. La Repubblica islamica ha rivendicato l’abbattimento: «Un aereo A10 nemico invasore americano-sionista è stato intercettato e colpito dai sistemi della rete di difesa aerea del paese, nelle acque a sud e nei pressi dello Stretto di Hormuz».

L’accaduto secondo il presidente Usa Donald Trump «non influirà sui negoziati» che sarebbero in corso con il regime di Teheran. Quest’ultimo, però, avrebbe respinto la proposta americana di 48 ore di tregua.

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(Unioneonline)

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