Un edificio adibito a uffici situato nel quartiere Darnytsia di Kiev è stato danneggiato la notte scorsa in seguito ad un attacco con droni russo: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko, come riporta Ukrinform. «Un edificio adibito a uffici nel quartiere di Darnytsia è stato danneggiato a seguito di un attacco russo. I servizi di pronto intervento stanno lavorando sul posto. Stiamo valutando i danni. Le informazioni sono in fase di verifica», ha affermato Tkachenko.

(Unioneonline)

