Da anni sfrecciava in autostrada su una “Ferrari” da corsa: preso il “pilota fantasma”La polizia ceca era sulle sue tracce dal 2019: sembrava inafferrabile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anni di avvistamenti, con tanto di riprese video. Ma sembrava “imprendibile”. Ora la polizia ceca ha arrestato il “pilota fantasma” che -. almeno – dal 2019 sfrecciava in autostrada al volante di un’auto da corsa simile a una Formula 1 con livrea Ferrari, sprovvista di targa e fari.
Si tratta di un cinquantunenne. La vettura è un prototipo creato dalla Dallara nel 2006 e usato nella Formula 2. “Fatale”, per l’automobilista pilota, la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno avvistato la monoposto a una stazione di servizio.
Inizialmente avrebbe rifiutato di scendere dal veicolo, sostenendo che gli agenti stessero violando la sua proprietà, ma si è poi arreso ed è stato portato in centrale: aveva tuta rossa e casco da pilota.
Il proprietario rischia ora una multa e la sospensione della patente.
(Unioneonline)