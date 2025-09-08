Anni di avvistamenti, con tanto di riprese video. Ma sembrava “imprendibile”. Ora la polizia ceca ha arrestato il “pilota fantasma” che -. almeno – dal 2019 sfrecciava in autostrada al volante di un’auto da corsa simile a una Formula 1 con livrea Ferrari, sprovvista di targa e fari.

Si tratta di un cinquantunenne. La vettura è un prototipo creato dalla Dallara nel 2006 e usato nella Formula 2. “Fatale”, per l’automobilista pilota, la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno avvistato la monoposto a una stazione di servizio.

Inizialmente avrebbe rifiutato di scendere dal veicolo, sostenendo che gli agenti stessero violando la sua proprietà, ma si è poi arreso ed è stato portato in centrale: aveva tuta rossa e casco da pilota.

Il proprietario rischia ora una multa e la sospensione della patente.

