La Food and Drug Administration americana ha autorizzato una la quarta dose dei vaccini contro il Covid-19 di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro che hanno dai 50 anni in su oltre che per alcune categorie di immunocompromessi. Lo riportano i media americani.

E nel consiglio dei ministri della Salute oggi a Bruxelles "nelle conclusioni sia la Commissaria" Ue alla Sanità "che il Presidente francese hanno assunto l'impegno nel giro di una settimana di fare una proposta" per valutare una procedura europea sui criteri di somministrazione della quarta dose, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza proprio da Bruxelles.

"Io credo sia un grande passo avanti", ha precisato ancora il ministro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata