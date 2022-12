Dopo le misure adottate dall’Italia, cresce il fronte dei Paesi che hanno reintrodotto controlli negli aeroporti per i viaggiatori provenienti della Cina dopo l'impennata di contagi di Covid.

In Europa i tamponi per i passeggeri che arrivano dalla Repubblica popolari sono stati adottati anche da Francia, Spagna e Gran Bretagna.

In Asia i test sono imposti, tra gli altri da India e Giappone e l’obbligo di tampone è stato adottato anche da Stati Uniti e in Israele.

In queste ore il ministro della Salute Orazio Schillaci ha diramato una circolare dove si avvisa che la pandemia di Covid-19 è "imprevedibile" ed è dunque prioritario "prepararsi", anche per fare fronte all'aumento della domanda di assistenza per il contemporaneo dilagare dell'influenza stagionale.

Nel documento – “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23” – si mettono in allerta le Regioni, fornendo una sorta di piano con indicazioni precise in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, a partire dall'uso delle mascherine al chiuso, incentivazione dello smart working e riduzione degli eventi di massa. Attenzione alta, dunque, anche se gli ultimi dati confermano un ulteriore calo degli indicatori epidemici - da Rt a incidenza - e dell'occupazione ospedaliera.

