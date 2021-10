Al via anche in Vaticano la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid.

Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che “è stata priorità agli ultra-sessantenni e alle persone con fragilità".

E fra i tri-vaccinati c’è anche Papa Francesco, che – come avvenuto in occasione della prima e della seconda somministrazione - sarebbe stato tra i primi a riceverla. Questo perché Bergoglio ha 84 anni, categoria considerata appunto prioritaria per la vaccinazione.

A proposito di vaccini, proprio in questi giorni il pontefice ha lanciato un appello "in nome di Dio” ai grandi laboratori, affinché “liberalizzino i brevetti dei vaccini, compiendo un gesto di umanità e permettendo che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano abbia accesso al vaccino".

(Unioneonline/l.f.)

