Il numero dei contagi da Covid supera per la prima volta i 200 mila in Germania, toccando il record di 203.136 contagi nelle 24 ore.

Stando al Robert Koch Institut, i decessi legati al virus sono stati invece 188, in calo rispetto a una settimana fa quando erano stati 234.

L'incidenza settimanale è di 1017,4 casi su 100 mila abitanti, mentre il tasso di ospedalizzazione è di 4,26 ricoverati nelle terapie intensive su 100 mila abitanti.

Sono poco meno di 2.500 i pazienti in terapia intensiva in Germania, contro i circa 1.600 in Italia dove però in questi giorni si sta registrando un numero molto più alto di decessi.

