La controversa teoria secondo cui il Covid-19 sarebbe fuoriuscito da un laboratorio cinese torna alla ribalta. Succede negli Stati Uniti, dove la Casa Bianca ha rilanciato la tesi, pubblicando la nuova versione di un sito che la presenta come la «vera origine» della pandemia. Lo riportano i media americani. Il sito web Covid.gov, precedentemente incentrato sulla promozione di informazioni su vaccini e test, ora mostra un'immagine a figura intera di Donald Trump e critica le politiche anti-pandemia attuate dall'ex presidente Joe Biden. Il sito prende di mira anche Anthony Fauci, ex zar del Covid di Biden, per aver avanzato quella che definisce la «narrazione secondo cui il Covid-19 avrebbe avuto origine naturale».

Nel sito ci sono anche cinque punti volti a rafforzare la teoria della fuga di laboratorio, sottolineando che Wuhan, il sito del primo caso noto di coronavirus, ospita anche il «principale laboratorio di ricerca sulla Sars» della Cina e ha una storia di ricerche condotte con «livelli di biosicurezza inadeguati». «Secondo quasi tutti i parametri scientifici, se ci fossero state prove di un'origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è successo», si legge sul sito.

La teoria della fuga di notizie in laboratorio, un tempo liquidata come una teoria del complotto, ha recentemente riguadagnato popolarità negli Stati Uniti. Anche se il dibattito rimane irrisolto - scientificamente e politicamente - agenzie statunitensi come il Federal Bureau of Investigation e il Dipartimento dell'Energia si sono espresse a sostegno della tesi. All'inizio di quest'anno, la Cia ha modificato la sua posizione ufficiale sull'origine del virus, affermando che era «più probabile» che fosse uscito da un laboratorio cinese piuttosto che trasmesso da animali. La valutazione ha suscitato critiche da parte della Cina, che l'ha definita «estremamente improbabile».

