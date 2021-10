Non si arresta la nuova ondata di Covid-19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 37.141 nuovi contagi e 1.064 decessi provocati dalla malattia, ovvero il dato peggiore dall'inizio dell'epidemia.

Tra le cause della recrudescenza del Covid nel Paese ci sarebbe la lentezza con cui sta procedendo la campagna vaccinale.

Secondo il centro operativo nazionale che monitora l’epidemia, in Russia, su una popolazione di quasi 150 milioni di persone, poco più di 49 milioni hanno completato il ciclo di vaccinazione e 53,5 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

Proprio in questi giorni, per fronteggiare la situazione, Vladimir Putin ha annunciato nuove restrizioni, tra cui lockdown per le persone più anziane e chiusura di uffici e altre attività.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata