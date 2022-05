Altri 15 morti a causa del Covid-19 sono stati registrati in Corea del Nord secondo quanto riferisce l’agenzia ufficiale. Il Paese è alle prese con un focolaio a due anni dall’inizio della pandemia e la situazione non è delle migliori a causa del sistema sanitario statale, considerato uno dei peggiori al mondo.

La Corea del Sud, per dare una mano, ha in programma dei colloqui con il Nord per aiutare il vicino nella lotta contro la diffusione dell'infezione da coronavirus. “Il governo sta studiando attivamente l'opportunità di offrire ufficialmente alla Corea del Nord di tenere un incontro di lavoro all'inizio della settimana”, ha affermato una fonte interna.

In precedenza, il rappresentante ufficiale del presidente della Corea del Sud aveva detto che Seul era pronta a offrire al Nord forniture di vaccino e altri prodotti medici.

(Unioneonline/s.s.)

