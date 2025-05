È una piccola famigliola di gabbiani la coprotagonista della lunga diretta del Conclave, mentre il mondo è in attesa della tanto agognata fumata bianca. A fianco al comignolo più osservato del momento infatti, già da ieri, è stato avvistato un gabbiano, appostato nei pressi del comignolo della cappella Sistina.

Nelle ore precedenti alla fumata nera, infatti, l'inquadratura del comignolo di diverse emittenti televisive ha inquadrato un gabbiano fermo sul tetto. Così, il volatile è finito al centro di numerosissimi post su X: l'immagine ritoccata per “travestirlo” da nuovo pontefice o rilanciata per rimarcare la lunga attesa per il verdetto. «Abbiamo un vincitore», scriveva un utente. «Il mondo è appeso alla fumata di un comignolo presidiato da un gabbiano», «il gabbiano fermo lì da ore è un attore pagato per mantenere la suspense», «l'animale più osservato al mondo probabilmente», altri tre post. Ma – come notato da molti utenti – «accanto al comignolo della fumata ci sono due gabbiani e il loro pulcino».

La famigliola non ha saltato l’appuntamento con la diretta neanche oggi. Sul tetto della Sistina, di vedetta al comignolo, si stanno infatti alternando i gabbiani che popolano normalmente la zona del Vaticano.

