La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. I contrari sono stati 13 e i favorevoli 12. Decisivi per la conferma dell’immunità sarebbero stati i due voti del Ppe. I tabulati tuttavia non saranno disponibili in quanto lo scrutinio è avvenuto con voto segreto dopo una richiesta del gruppo dei Socialisti e Democratici.

Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre e che però, tradizionalmente, conferma il parere della commissione.

A poche ore dal voto dell'Eurocamera l'eurodeputata di origine sarda, in un'intervista al Corriere.it, si era lanciata in un ultimo appello: «Voglio essere processata, ma in Italia».

Per Ilaria Salis quello in Ungheria sarebbe infatti un verdetto già scritto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata