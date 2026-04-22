Usa-Iran, saltano i colloqui. Trump estende la tregua, Teheran accusa: «Uno stratagemma»Il viaggio in Pakistan del vicepresidente Vance prima sospeso e poi annullato. Negoziati in stallo
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Saltano i colloqui Usa-Iran previsti in Pakistan nella giornata di oggi. Il viaggio del vicepresidente JD Vance e della delegazione di negoziatori americani a Islamabad - inizialmente dato solo come temporaneamente sospeso - è stato “rinviato a tempo indeterminato”. A causa dello stallo, Donald Trump ha deciso di prorogare la tregua, in scadenza sempre oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e «le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro».
Ma «la proroga del cessate il fuoco - è l'opinione di Teheran - è certamente uno stratagemma per guadagnare tempo in vista di un attacco a sorpresa».
Le notizie di mercoledì 22 aprile 2026
Onu: «Usa e Iran riprendano il dialogo» – «La nostra ferma speranza è che il dialogo tra gli Stati Uniti e l'Iran riprenda, che il cessate il fuoco sia esteso e che la diplomazia sia pienamente attuata». Lo ha detto il portavoce del segretario generale dell'Onu, Stephane Dujarric.
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(Unioneonline)