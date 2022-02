Sono 17 le persone morte in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, per gravi intossicazioni causate dal consumo di cocaina adulterata. Altre 56 sono state ricoverate in ospedale.

I funzionari hanno affermato che stanno lavorando rapidamente per determinare con cosa è stata mescolata la cocaina, ma hanno anche rivolto un pressante appello a coloro che hanno acquistato la droga nelle ultime 24 ore a non consumarla.

Sergio Berni, capo della sicurezza per la provincia di Buenos Aires, ha detto al canale televisivo Telefe che le autorità stanno cercando di localizzare la sostanza tossica "per rimuoverla dalla circolazione".

Circa 10 persone sono state arrestate dopo che la polizia ha fatto irruzione in una casa nel povero quartiere di Tres de Febrero dove si ritiene la cocaina fosse venduta.

La polizia non è ancora in grado di determinare con che elemento è stato tagliato lo “stupefacente assassino”, e a questo fine sono stati inviati ad un laboratorio specializzato campioni di droga consegnati da persone ricoverate, o sequestrati durante perquisizioni realizzate dagli agenti.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata