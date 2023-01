La nave cargo M/V Glory, arenatasi nel Canale di Suez – la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa via mare – è stata disincagliata e rimessa in navigazione.

Lo annuncia l’armatore norvegese Leth: «È stata rimessa in galleggiamento dai rimorchiatori dell'Autorità del Canale di Suez. Ora 21 navi in direzione sud riprenderanno i propri transiti. Previsti solo brevi ritardi». La Glory – adibita al trasporto di cereali – ha subito un «improvviso guasto tecnico», ha sostenuto l'Authority del Canale. Proveniva dalla Turchia ed era in rotta verso la Cina come parte di una flotta.

Stessa sorte, nel 2021, era toccata al cargo “Ever Given”, lungo 400 metri e con una stazza di 220.000 tonnellate. La nave si era incagliata bloccando il canale per sei giorni e interrompendo catene di approvvigionamento globali con ripercussioni durate mesi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata