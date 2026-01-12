Una lunga telefonata alla figlia Gianna, dagli uffici consolari italiani a Caracas, per annunciarle la liberazione e rassicurarla sulle proprie condizioni di salute. Questo è stato il primo passo di Mario Burlò, imprenditore e immobiliarista torinese detenuto in Venezuela per circa un anno, dopo la sua scarcerazione.

La chiamata è giunta nel cuore della notte per via del fuso orario. «Sta benone», dichiara all'Ansa Maurizio Basile, avvocato torinese che lo assiste dei processi che ha in corso in Italia. «È una persona dalla forza d'animo e dalla vitalità straordinaria», aggiunge il legale.

Specializzato in outsourcing e a capo di diverse aziende, Mario Burlò è noto in Sardegna per essere stato in passato sponsor della Torres calcio e della pallamano di Nuoro. Nel febbraio 2025 è stato assolto dalla Cassazione dopo essere stato condannato in primo e secondo grado a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Carminius, sulla ‘ndrangheta in Piemonte.

Coinvolto in altri procedimenti ancora non arrivati a sentenza, fra gli altri quello di Tempio relativo alle case vacanze Geovillage, Burlò era si era recato in Venezuela nel 2024 per esplorare - spiega l'Ansa - nuove opportunità di business. L'ultima volta che ha telefonato a casa era stato il 9 novembre 2024, poi la sua famiglia ha perso ogni contatto con lui, fino a scoprire che era detenuto in una prigione di Caracas.

Burlò era entrato in Venezuela via terra dalla Colombia, ed è stato arrestato subito dopo il confine.

Ora la svolta e la scarcerazione.

