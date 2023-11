Le eccellenze enogastronomiche della Sardegna in vetrina a Bruxelles, il 19 e 20 novembre, nel prestigioso e storico Palais d’Afrique Paleizenlaan – Tervuren.

L’appuntamento, organizzato con l’occasione della “Settimana della cucina Italiana nel Mondo”, prevede per l’Isola due giorni interamente dedicate a degustazioni e quattro show cooking, tra ricette, prodotti agroalimentari e vini a marchio di qualità che saranno raccontati da cuochi sardi e sommelier negli spazi dedicati alla regione.

La Sardegna declinerà il tema che caratterizza questa VIII edizione della rassegna mondiale “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto” puntando sulla sana alimentazione della Sardegna come stile di vita.

«La Sardegna - ha sottolineato l’assessore Valeria Satta - in questo momento è la Regione più richiesta e ricercata, non solo nel settore vino ma in tutto ciò che sono i prodotti agroalimentari tipici del territorio. Questo ci sta spingendo sempre di più nell'esigenza e necessità di promuovere la nostra Isola all'estero e in Italia. Con la partecipazione a Bruxelles, in una vetrina di eccellenza, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida racconteremo la nostra terra attraverso degustazioni, convegni e racconti carichi di tradizioni».

La manifestazione sarà aperta domenica mattina da Pino Nacci - Presidente della Federazione Italiana Cuochi in Belgio – con l’inaugurazione degli stand enogastronomici.

Nel pomeriggio, nell’area riservata ai convegni, interverranno: Valeria Satta, Assessore all’agricoltura della Regione Sardegna; Tindaro Paganini, direttore Ita; Simone Billi, presidente del Comitato per gli italiani nel mondo e presidente Unione interparlamentare Italia Belgio; Giorgio De Bin, direttore della Camera di Commercio Belgio-Italiana; Alfonso Santagata, responsabile ENIT Bruxelles; Benedetta Dentamaro, Vice Presidente COMITES ed Elisa Vitella, responsabile CNA Bruxelles.

Interverrà poi Alessandro Ciriciello, componente del TASIN, media & Public Affairs della Federazione Italiana Cuochi, che svelerà le ragioni alla base della presenza della Sardegna fra le “zone blu”, ovvero quelle in cui si registra un maggior numero di ultracentenari.

Durante la seconda parte del pomeriggio, alle 18.30 e dopo altri interventi, sono previsti gli interventi di Federica Favi, Ambasciatore d’Italia, e di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

La prima giornata si chiuderà con una Master Class a cura della Regione Sardegna, che avrà per protagonisti i prodotti agroalimentari sardi a marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), sapientemente abbinati ai vini di qualità del territorio.

