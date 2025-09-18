«Brigitte Macron diffamata». Il suo legale: «Presenterà le prove che è davvero una donna»La moglie del presidente francese contro l’influencer Usa Candice Owens: «Al processo produrrà foto e documenti che smentiscono le voci sul suo conto»
Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte sarebbero intenzionati a presentare «prove fotografiche e scientifiche» ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la première dame è una donna.
Il loro avvocato, intervistato dalla Bbc, afferma che il presidente francese e la signora Macron presenteranno la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l'influencer di destra Candace Owens, dopo che quest'ultima ha sostenuto che Brigitte fosse nata uomo.
Gli avvocati della signora Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta.
Intervenendo in un podcast della BBC, l'avvocato dei Macron negli Stati Uniti, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni «incredibilmente sconvolgenti», al punto da decidere assieme al marito di adire le vie legali.
(Unioneonline)