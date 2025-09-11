Con il voto della giudice Carmen Lúcia, la Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danneggiamento del patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati.

Lúcia ha parlato di "prove incontestabili" contro l'ex capo dello Stato, che secondo la Procura avrebbe orchestrato un piano "progressivo e sistematico" per minare le istituzioni dopo le elezioni del 2022. Il voto della giudice si è aggiunto a quelli di Alexandre de Moraes e Flávio Dino, portando il conteggio a 3-1. Manca solo il voto di Cristiano Zanin, ma la maggioranza è già assicurata. L'unico a sostenere l'assoluzione è stato Luiz Fux, ieri, che ha parlato di "prove inesistenti".

Domani la Corte deciderà le pene: Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere insieme ad altri sette suoi ex ministri e alti ufficiali delle Forze Armate.

