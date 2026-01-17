Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato la Nintendo Switch. L'incidente è avvenuto - riportano i media americani - nella contea di Perry, in Pennsylvania.

La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo a una chiamata d'emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, senza vita nel suo letto.

La moglie dormiva quando ha udito un forte rumore che l'ha svegliata. La donna allora ha provato a scuotere Dietz, ma senza ottenere risposta. Poi è sopraggiunto il figlioletto, che le ha rivelato quanto accaduto: «Papà è morto. L’ho ucciso».

Secondo una ricostruzione dell’accaduto, il bimbo avrebbe trovato le chiavi per accedere alla pistola messa in sicurezza mentre cercava la Nintendo Switch che gli era stata requisita dal genitore. Il bambino ha quindi preso la pistola, l'ha caricata e ha sparato. Ora è sotto la custodia della polizia e gli è stata negata la libertà su cauzione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata