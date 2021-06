Joe Biden può ricevere la comunione? Il quesito sul presidente Usa (cattolico praticante) sta spaccando la Chiesa statunitense, in quanto, per molti prelati, il numero uno di Washington non potrebbe avvicinarsi all’eucaristia in quando dichiaratamente favorevole all'aborto.

Nei giorni scorsi sul tema è intervenuto anche il Vaticano, con la Congregazione per la Dottrina della Fede che inviato una lettera ai vescovi americani, invitandoli appunto a non negare la Comunione ai politici favorevoli al diritto di aborto, a cominciare dal presidente.

Ora però i vescovi americani hanno deciso di proseguire sulla strada dell’intransigenza, dando via libera alla stesura di un "documento sulla comunione", che potrebbe portare al divieto della comunione al presidente americano e agli altri personaggi pubblici dichiaratamente pro-aborto.

Da quanto si apprende, a favore del documento hanno votato a favore 168 prelati della conferenza vescovili Usa. I contrari sono stati 55, mentre 6 si sono astenuti.

(Unioneonline/l.f.)

