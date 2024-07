«Mi sono ritirato per difendere la democrazia»: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, spiegando per la prima volta i motivi che lo hanno portato a fare un passo indietro, rinunciando alla campagna elettorale e, dunque, alla corsa per rielezione alla Casa Bianca.

«Credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell'America meritassero tutti un secondo mandato - ha detto Biden in un discorso alla nazione – ma niente può ostacolare il salvataggio della nostra democrazia, inclusa l'ambizione personale».

Biden ha spiegato che continuerà a lavorare sino alla fine del mandato «per fermare la guerra a Gaza e per mantenere il sostegno all’Ucraina».

Intanto, sulla sponda repubblicana, Donald Trump prosegue il suo tour elettorale, tornando a lanciare strali sia contro Biden sia contro la sua sostituta in pectore, Kamala Harris: «Tre giorni fa abbiamo sconfitto il peggior presidente della storia, che ha lasciato perché stava perdendo. Ora abbiamo un nuovo obiettivo da battere: la più incompetente vicepresidente della storia», ha tuonato il tycoon davanti ai suoi sostenitori.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata