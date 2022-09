Tragico incidente in Bangladesh.

È di 23 morti il bilancio del naufragio di un barcone con a bordo decine di fedeli diretti verso un santuario indù, nel nord del Paese. Numerose le persone disperse.

Secondo quanto si è appreso, l’imbarcazione – che stava navigando sul fiume Karotoa – si è ribaltata, colando a picco. Solo una decina di persone sarebbe riuscita a scampare.

Si allunga dunque la lista degli incidenti che avvengono nel periodo della Durga Puja, la principale festa indù in Bangladesh, che, così come accade in India, attira grandi folle nei templi.

Milioni di persone si spostano infatti per il Paese, anche via acqua. Ma le imbarcazioni utilizzate per il trasporto passeggeri spesso e volentieri hanno scarsa manutenzione e notevole usura. Senza contare il mancato rispetto delle norme di sicurezza e capienza, che provoca pericolosi sovraffollamenti.

A giugno del 2021, ad esempio, un traghetto affondò a Dacca – la capitale – dopo essere entrato in collisione con un'altra imbarcazione, con un bilancio di almeno 32 morti.

Andando più indietro nel tempo, nel febbraio del 2015, a volta a ovest della capitale una barca affollata di pellegrini si scontrò, su un fiume, contro un mercantile, con un bilancio di quasi 80 morti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata