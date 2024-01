Nelle scorse ore, in Antartide, dalla base di Concordia anche Mario Lecca, ricercatore originario di Austis, ha voluto omaggiare il ricordo di Gigi Riva.

Il lancio dopo quello effettuato nelle scorse ore da un altro ricercatore sardo in Antartide, Marco Buttu.

Lecca, levando in volo un pallone aerostatico con la scritta «Bandito e pastore» ha così ripreso la celebre frase di Riva: «Avrei guadagnato il triplo. Ma la Sardegna mi aveva fatto uomo. Era la mia terra, ero arrivato dall’età di 18 anni. All’epoca ci mandavano i militari puniti. In continente ci chiamavano pastori o banditi. Oggi fanno a gara per farsi le vacanze qui. Quando avevo 23 anni la grande Juve voleva ricoprirmi di soldi. Io volevo lo scudetto per la “mia” terra: ce l’abbiamo fatta. Noi banditi e pastori».

E a corredare il seguitissimo post Instagram del ricercatore, non è mancata la precisazione: «Doveroso un pensiero, anche qui» fra diversi commenti di plauso.

