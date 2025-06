È cagliaritano uno dei due giovani studenti della scuola Holden di Torino arrestati all’aeroporto dl Cairo, dove si trovavano per prendere parte alla Global March to Gaza, una marcia internazionale cper raggiungere il valico di Rafah.

Andrea Usala, 25, anni, è figlio di Antioco Usala, ex sindacalista della Cgil per lo spettacolo, originario di Orani. Insieme a lui è stata arrestata la collega Vittoria Antonioli Arduini di 21 anni.

Dal 19 maggio facevano parte del gruppo di universitari che ha occupato con le tende piazza Castello, in segno di solidarietà e per chiedere giustizia per Gaza.

I due hanno partecipato dal primo giorno al presidio Pro Gaza in piazza Castello e piazza San Carlo a Torino in corso da diversi giorni per sostenere la causa del popolo palestinese. «Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare», è stato il messaggio diffuso da Andrea nelle scorse ore quando era già all'aeroporto del Cairo.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato il fermo di alcuni attivisti italiani Pro-Pal al, Cairo da parte delle autorità egiziane. «Ci sono un funzionario dell’Ambasciata, un team del Consolato per assistere tutti gli italiani che sono là e per interloquire con le autorità locali: quindi stiamo seguendo minuto per minuto con la nostra Ambasciata e il nostro Consolato la situazione», ha affermato il ministro a margine di un evento di FI.

«Siamo i ragazzi e le ragazze di Piazza Palestina, il presidio permanente che da un mese occupa pacificamente le piazze di Torino – Piazza Castello e Piazza San Carlo – per denunciare il genocidio in corso a Gaza e sostenere il diritto alla solidarietà internazionale», si legge in una nota dei compagni dei due attivisti, «due dei nostri compagni, Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usala, sono partiti per partecipare alla Global March Per Gaza. La loro partenza è stata costruita in modo trasparente, legittimo, e pienamente conforme alla legge. Da ieri, però, Vittoria e Andrea sono detenuti senza motivo all’aeroporto del Cairo. I loro documenti sono stati sequestrati, sono stati separati, sorvegliati da militari armati, privati dell’accesso a cibo, acqua e servizi igienici, senza alcuna accusa formale. La loro detenzione è arbitraria e contraria a ogni principio del diritto internazionale».

Da qui l’appello: «Chiediamo ora un intervento immediato. Chiediamo alla stampa, alle reti sociali, alle associazioni, ai movimenti, ai rappresentanti politici, ai comuni e alle regioni italiane di prendere parola pubblicamente. Chiediamo al ministro degli Esteri Antonio Tajani e alla Farnesina di attivarsi senza indugi per ottenere il rilascio di Vittoria e Andrea. Chiediamo a Josep Borrell, Alto rappresentante dell’UE per la politica estera, e alla Commissione Europea di intervenire per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini europei detenuti in Egitto».

© Riproduzione riservata