Paura a Lisbona.

Due donne sono state uccise nel corso di un «attacco all’arma bianca» all’interno del centro musulmano ismailita di Avenida Luisada.

Lo riferisce la polizia portoghese.

«L'attacco ha lasciato diverse persone ferite e, per il momento, due morti», hanno dichiarato le forze dell’ordine, aggiungendo che il presunto responsabile è stato arrestato.

Si tratta di un afgano, ferito alle gambe da agenti della polizia intervenuti sul posto. Al momento è ricoverato in un ospedale della capitale portoghese e in stato di fermo. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, ma a quanto pare si tratterebbe di violenza premeditata, visto che avrebbe usato un coltello di grosse dimensioni.

In Portogallo sono meno di 10mila gli ismailiti e il loro centro nella periferia di Lisbona negli ultimi tempi si è prodigato anche nell'accoglienza ai profughi.

