Hamas ha consegnato agli operatori della Croce Rossa il 21enne Edan Alexander, l'ostaggio con cittadinanza americana e israeliana rapito il 7 ottobre 2023. Il rilascio è avvenuto a nord della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Edan Alexander è il primo soldato dell'Idf, maschio e in vita ad essere liberato. La prima foto dell'ostaggio statunitense, scattata da al Jazeera e rilanciata dalle tv israeliane, mostra il giovane in buone condizioni. L'emittente del Qatar ha riferito che «è sano, ma ha avuto bisogno di aiuto per camminare quando è stato consegnato alla Croce Rossa».

La liberazione è stata annunciata da Hamas: «Confermiamo che negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio dei prigionieri (rapiti). Confermiamo la volontà del movimento di avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo globale per un cessate il fuoco duraturo e invitiamo l'amministrazione Trump a proseguire i suoi sforzi per porre fine alla guerra».

Nel frattempo l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch sono arrivati in elicottero nella struttura militare israeliana di Reem dove l'Idf porterà l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander dopo il rilascio.

