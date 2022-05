Altri bombardamenti nella notte sull’Ucraina. L’esercito di Mosca ha colpito la città di Novyi Buh, nell'oblast meridionale di Mykolaiv. Il Consiglio comunale riferisce che la parte del centro ha riportato danni significativi in seguito all’attacco aereo ma per ora non sono disponibili informazioni sulle vittime.

Sul fronte diplomatico, intanto, è attesa in queste ore la telefonata annunciata ieri e confermata da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai leader russo e ucraino, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, con l’intento di arrivare all’auspicato cessato il fuoco e dare nuovo corso alle trattative.

“Putin non si tira mai indietro nei contatti con i leader stranieri", ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Shoigu in un'intervista alla tv francese Tf1, aggiungendo che "le porte per la ripresa del dialogo con l'Occidente non sono chiuse".

"La Turchia – aveva assicurato Erdogan - continuerà senza sosta a chiedere alle parti in conflitto di utilizzare tutti i canali del dialogo e della diplomazia", e il primo terreno di confronto potrebbe essere quello sulla questione del blocco dei porti ucraini e della conseguente crisi del grano.

Mentre per quanto riguarda gli armamenti, da Bruxelles arriva la notizia di una telefonata tra Josep Borrell e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. L'Alto rappresentante Ue per la politica estera ha garantito che non cesserà il sostegno a Kiev in termini di invio di armi e di nuove sanzioni alla Russia.

Un contributo particolare è stato dato anche dalla band ucraina Kalush Orchestra, che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2022, la quale ha venduto il trofeo all'asta per 900.000 dollari: il ricavato andrà alle forze armate ucraine per l'acquisto di tre droni secondo quanto scrive Ukrinform.

La giornata di ora in ora:

Ore 7.23 – Zelensky, “facciamo di tutto per fermare i russi a Severodonetsk”

L'esercito ucraino sta facendo tutto il possibile per respingere l'offensiva russa a Severodonetsk, nella regione di Lugansk. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso video, riportato da Ukrinform. I funzionari regionali hanno riferito che le forze russe stanno "prendendo d'assalto" Severodonetsk e che i combattimenti si stavano svolgendo strada per strada, mettendo fuori uso la corrente elettrica e i servizi di telefonia mobile.

