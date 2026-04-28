Allarme ad Atene.

Un uomo ha aperto il fuoco al piano terra della Corte d'Appello della capitale greca, nel quartiere di Ampelokipoi. Si segnalano quattro feriti, che sono stati soccorsi e presentano ferite di minore entità alle gambe, riporta l'emittente privata Skai.

Le prime informazioni indicano che l'autore dell'attacco è lo stesso uomo di 89 anni che avrebbe aperto il fuoco poco prima, all'interno di una filiale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale nel quartiere di Keramikos, ferendo al piede un impiegato.

L'uomo si era poi dato alla fuga. Le autorità greche hanno ritrovato il fucile da caccia e sono alla ricerca del responsabile.

(Unioneonline)

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