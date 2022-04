Non è stato ancora individuato e arrestato l’uomo ricercato per l’attacco con una pistola in una metropolitana a New York.

Frank James, afroamericano 62enne, titolare della carta di credito usata per affittare il furgoncino legato all'attacco e trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, a Brooklyn, secondo Abc era sotto custodia. Poi però ha corretto il tiro: “Ancora libero”.

La polizia si limita a definirlo una persona di interesse e non un sospetto o il presunto autore dell'attacco. Su di lui si sa al momento ben poco: ha affittato il mezzo a Philadelphia, dove ha una delle sue residenze. L'altra è in Wisconsin. Le indagini preliminari sui social hanno rivelato video "preoccupanti" in cui parlava del problema dei senzatetto, di New York e del suo sindaco Eric Adams.

Le indagini sono particolarmente complicate visto che le telecamere non funzionavano e la polizia è costretta a vagliare i video dei testimoni: il sospetto ieri mattina, in piena ora di punta per i pendolari, era all'interno del vagone quando ha estratto da uno zainetto una bomboletta fumogena. Quindi ha indossato una maschera antigas e ha iniziato a sparare. Almeno 33 colpi sono stati esplosi poi la pistola, una Glock 9 millimetri, si è inceppata e questo avrebbe evitato il peggio.

A quel punto l'uomo, vestito come un addetto della metro, è scappato. Alla fermata oltre alla pistola usata, è stata trovata una borsa con le chiavi del furgoncino affittato, munizioni, un'accetta, fuochi d'artificio e un contenitore con della benzina.

