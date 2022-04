Terrore nella metropolitana di New York in piena ora di punta: poco prima delle 8.30 del mattino (primo pomeriggio in Italia) un uomo ha aperto il fuoco alla stazione di Sunset Park a Brooklyn, sulla banchina della linea N. Il bilancio è di almeno 29 feriti, di cui cinque colpiti dai proiettili.

Nella stessa stazione della metropolitana, riferiscono i media locali, sono stati rinvenuti dei fumogeni (in un primo tempo si era parlato di ordigni esplosivi).

Secondo una prima ricostruzione, lo sparatore si trovava sulla banchina e, all’arrivo di un convoglio, ha indossato una maschera antigas, ha acceso un fumogeno e ha premuto più volte il grilletto contro i passeggeri, sia quelli all’interno del vagone sia sulla banchina. La pistola che teneva in pugno si sarebbe inceppata, e probabilmente solo questo ha evitato che il bilancio fosse peggiore. Quindi si è dileguato.

Una delle prime immagini comparse su Twitter dopo la sparatoria

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta la polizia e anche le squadre anti-terrorismo. Le autorità hanno subito messo in lockdown la zona e interrotto la circolazione dei treni. I feriti sono stati soccorsi prima sulla banchina della metro e poi sono stati trasportati in ospedale. Alcuni di loro sono gravi, ma le loro condizioni vengono definite “critiche, ma stabili”.

Da quanto si apprende, il sospetto che ha aperto il fuoco nella subway – sembra un uomo di colore alto circa 165 cm – indossava una giubba da operaio rossa simile a quella indossata dai manutentori della metropolitana e una maschera anti-gas e, come detto, dopo gli spari è fuggito. Ora è ricercato.

La Casa Bianca ha subito preso contatto con il sindaco di New York Eric Adams per seguire l’evolversi dell’emergenza. Proprio ieri il presidente Joe Biden ha annunciato l’intenzione di dare una stretta sulle armi “facili” per arginare la violenza in aumento negli Stati Uniti.

Polizia e vigili del fuoco chiudono la zona della sparatoria (Ansa-Epa)

