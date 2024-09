Il fronte israelo-libanese del Medio Oriente in fiamme è diventato l'epicentro delle ostilità, facendo quasi passare in secondo piano la situazione a Gaza. In Galilea le sirene hanno risuonato continuamente per i razzi lanciati dagli Hezbollah, e gli israeliani hanno risposto con massicce incursioni aeree in Libano.

I caccia dell'Idf hanno anche sorvolato a bassa quota Beirut, rompendo il muro del suono, come gesto di sfida al discorso di Hassan Nasrallah, che si attendeva giurasse vendetta per il maxi sabotaggio ai cercapersone e ai walkie talkie delle sue milizie.

«È stata una dichiarazione di guerra da parte di Israele», ha tuonato il leader sciita, senza tuttavia annunciare per il momento un contrattacco sul larga scala. «La punizione arriverà, ma non diremo quando e dove», il suo unico avvertimento.

A cui è seguito il via libera dello stato maggiore israeliano ai piani di battaglia per il confine settentrionale. Il conteggio delle vittime non è ancora concluso, dopo la sorprendente operazione che in due giorni ha messo in scacco gli Hezbollah facendo esplodere migliaia di apparecchi di comunicazione in tutto il Paese ed anche in Siria, provocando almeno una quarantina di morti e tremila feriti. Un'azione non rivendicata dallo Stato ebraico, ma con i tratti distintivi del Mossad. Lo stesso Nasrallah, nell'intervento trasmesso in tv da una località segreta, ha ammesso che Hezbollah «ha subito un duro colpo, senza precedenti». Allo stesso tempo ha accusato il nemico di aver «oltrepassato tutte le linee rosse» prendendo di mira «aree affollate di civili».

La sua retorica incendiaria contro Israele non ha tuttavia portato all'annuncio di un'escalation militare. Nasrallah si è limitato a promettere che il «fronte libanese resterà aperto finché non finirà l'aggressione contro Gaza» e che la rappresaglia ci sarà, senza tuttavia precisare tempi e luoghi.

Il discorso di Nasrallah è stato oggetto di valutazione durante una riunione convocata da Benyamin Netanyahu con i suoi ministri, ma lo Stato ebraico continua a premere con l'obiettivo dichiarato di riportare nelle proprie case i 60mila residenti fuggiti dalle zone di confine, dove oggi sono stati uccisi due soldati israeliani. Negli ultimi giorni il governo, a partire dal premier, ha ripetuto che serve un «cambiamento fondamentale» per la sicurezza nel nord, mentre il ministro della Difesa Yoav Gallant ha parlato di una «nuova fase della guerra in cui le operazioni continueranno».

