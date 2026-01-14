«Due funzionari europei hanno affermato che un intervento militare statunitense» in Iran «appare probabile» e per uno dei due «potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore».

Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. «Anche un funzionario israeliano - scrive sempre la Reuters - ha affermato che Trump sembra aver preso la decisione di intervenire, sebbene la portata e i tempi non siano ancora stati chiariti».

Intanto gli Usa chiedono ad una parte del personale americano di abbandonare la base aerea di al Udeid in Qatar, la più grande base statunitense del Medio Oriente (ospita 10.000 soldati). Mentre il regime iraniano continua a resistere alla piazza, con una sfida agli Stati Uniti.

Le proteste che stanno travolgendo il Paese vengono represse anche con l'intimidazione, oltre alla violenza, con irruzioni dei pasdaran nella case delle famiglie dei manifestanti uccisi, secondo quanto denunciano le opposizioni. E cresce l'allarme per la ripresa delle impiccagioni: il capo della magistratura ha promesso «processi rapidi», che potrebbero portare alla pena capitale. Nonostante il monito di Donald Trump a non imboccare questa strada.

Per la seconda volta in pochi giorni le autorità di Teheran hanno convocato per le strade migliaia di persone, che si sono radunate per i funerali di oltre 100 membri delle forze di sicurezza e altri "martiri" uccisi durante le proteste. Le riprese della televisione di stato hanno mostrato la folla sventolare bandiere della Repubblica Islamica durante la cerimonia e sono apparsi striscioni con la scritta "Morte all'America". Oltre a foto della Guida Suprema Ali Khamenei e del presidente americano, con il volto insanguinato dopo l'attentato nel 2024. E la didascalia: «Questa volta non lo mancheranno».

- IN AGGIORNAMENTO -

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata