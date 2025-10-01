Allarme a Monaco di Baviera, dove secondo le prime informazioni un uomo sarebbe stato trovato ucciso e un secondo ferito da colpi di arma da fuoco.

Le circostanze sono ancora poco chiare, secondo la stampa locale è in corso un’«importante operazione di polizia nella parte settentrionale della città».

A quanto si è appreso, l’intervento delle forze dell’ordine è sulla Lerchenauer Strasse che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario.

Avvertiti dai residenti spari e alcuni esplosioni. Sul posto anche artificieri e forze speciali.

Secondo la polizia non ci sarebbe «alcun collegamento con l'Oktoberfest» e a quanto si apprende l’uomo trovato morto avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell'esplosivo, le avrebbe dato fuoco per farla saltare in aria e poi si sarebbe tolto la vita.

Intanto le autorità informano che per precauzione l'Oktoberfest ritarderà oggi l'apertura: la Theresienwiese, dove si tiene la festa, oggi resterà chiusa almeno fino al pomeriggio.

La Farnesina precisa: «Nessun cittadino italiano risulta coinvolto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata